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Купить коммерческую недвижимость в Апулия, Италия

Gallipoli
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1 объект найдено
Коммерческая 15 комнатв Gallipoli, Италия
Коммерческая 15 комнат
Gallipoli, Италия
15 Количество комнат 600 м²
€ 1,500,000
Fascinating historical palace of 600 sqm built in 1900 in the heart of Gallipoli. The palace…

Параметры недвижимости в Апулия, Италия

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