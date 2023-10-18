Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Италия
  4. Анцио
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Анцио, Италия

Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 15 комнат с Spalni в Терни, Италия
Коммерческая 15 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 15
Площадь 300 м²
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Цена по запросу
Коммерческая в Urbisaglia, Италия
Коммерческая
Urbisaglia, Италия
Площадь 240 м²
Земельный участок площадью 3600 квадратных метров со застроенной частью здания площадью 240 …
Цена по запросу
Коммерческая 5 спален в Пиза, Италия
Коммерческая 5 спален
Пиза, Италия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
LD-3356. Очаровательная вилла в ВольтерреВ живописной провинции Пизы, в Вольтерре, выставлен…
€2,50 млн
Коммерческая 5 спален в Scarlino, Италия
Коммерческая 5 спален
Scarlino, Италия
Комнаты 6
SG-100715. Агро-туристический Комлекс с видом на мореБлагодаря своему уникальному местополо…
€9,49 млн
Коммерческая в Lonato del Garda, Италия
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
GA-V001053. Земельный участок в холмистой местности в LonatoВставлен в престижном жилом конт…
€299,760
Коммерческая в Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
Площадь 177 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
Отель 22 комнаты в Терни, Италия
Отель 22 комнаты
Терни, Италия
Комнаты 22
Площадь 700 м²
Фермерский дом 1960-х годов с хорошей кирпичной структурой и железобетонными плитами для рем…
Цена по запросу
Склад 7 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Carlazzo, Италия
Склад 7 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Carlazzo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 849 м²
Мы предлагаем здание с ремесленным, коммерческим и жилым использованием для того, что касает…
€1,34 млн
Коммерческая в Терамо, Италия
Коммерческая
Терамо, Италия
Площадь 500 м²
Коммерческое помещение 500 кв. М на первом этаже с лифтом и грузовым лифтом Склад на первом …
Цена по запросу
Коммерческая с кредитом / ипотекой в Марке, Италия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Марке, Италия
Площадь 400 м²
Италия Марке г.Гроттаммаре Элитный ресторан- шале на набережной …
€1,87 млн
Отель в Абруццо, Италия
Отель
Абруццо, Италия
Италия Абруццо Новый отель на Адриатическом море Новый отел…
€11,25 млн
Коммерческая в Castellina in Chianti, Италия
Коммерческая
Castellina in Chianti, Италия
Площадь 590 м²
KK-2034. Виноградник в Тоскане Black RoosterВнутренние: 590 кв.м. Экстерьер: 5,5 га Кол-во с…
€1,50 млн
Realting.com
Перейти