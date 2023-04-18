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Купить коммерческую недвижимость в Анкона, Италия

Анкона
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1 объект найдено
Коммерческая 64 комнатыв Анкона, Италия
Коммерческая 64 комнаты
Анкона, Италия
64 Количество комнат 4 300 м²
Цена по запросу
Престижная структура замка восходит к средневековью

Параметры недвижимости в Анкона, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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