Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Пьемонт
  4. Алессандрия
  5. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на горы в Алессандрия, Италия

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 15 спаленв Carpeneto, Италия
Отель 15 спален
Carpeneto, Италия
16 ванных комнат 1 167 м²
€ 4,000,000
4-х звездочный отель-вилла расположена в живописном средневековом городке Карпенето (Carpene…

Параметры недвижимости в Алессандрия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти