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Купить коммерческую недвижимость в Алессандрия, Италия

Алессандрия
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2 объекта найдено
Коммерческая 5 спаленв Алессандрия, Италия
Коммерческая 5 спален
Алессандрия, Италия
6 Количество комнат 2 200 м²
€ 3,500,000
LD-0387. Роскошная вилла в старинном предместье, окруженном зелёными пейзажами ПьемонтаЭтот …
Отель 15 спаленв Carpeneto, Италия
Отель 15 спален
Carpeneto, Италия
16 ванных комнат 1 167 м²
€ 4,000,000
4-х звездочный отель-вилла расположена в живописном средневековом городке Карпенето (Carpene…

Параметры недвижимости в Алессандрия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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