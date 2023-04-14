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Купить производственное здание в Абруццо, Италия

Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Passo Cordone, Италия
Производство
Passo Cordone, Италия
5 074 м²
€ 2,000,000
Продается современный комплекс, состоящий из 2 расположенных рядом предприятий. Предприятия …

Параметры недвижимости в Абруццо, Италия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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