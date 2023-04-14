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Купить отель в Абруццо, Италия

Giulianova
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6 объектов найдено
Отель 50 комнатв Colonnella, Италия
Отель 50 комнат
Colonnella, Италия
50 Количество комнат 2 200 м²
Цена по запросу
Отель на 50 номеров в отличном состоянии с видом на море с собственным пляжем и шале
Отель 5 спаленв Tollo, Италия
Отель 5 спален
Tollo, Италия
6 Количество комнат
€ 2,650,518
SN-201216. Аукцион! Отель 4 звезды, Побережье АдриатикиПобережье Адриатики. В самом центре к…
Отель 5 спаленв Giulianova, Италия
Отель 5 спален
Giulianova, Италия
6 Количество комнат 3 000 м²
€ 3,200,000
IT-070720. Отель на первой лин­ии 3*В  центральном районе Джулианова Лидо, в продаже тр…
Отельв Абруццо, Италия
Отель
Абруццо, Италия
€ 12,000,000
Италия Абруццо Новый отель на Адриатическом море Новый отел…
Отельв Абруццо, Италия
Отель
Абруццо, Италия
€ 2,200,000
Италия Абруццо г.Вилла Роза Апарт-отель: 16 апартаментов на море …
Отельв Абруццо, Италия
Отель
Абруццо, Италия
€ 1,300,000
Италия Абруццо Отель 3* в 30 м от пляжа Небольшой отель 3**…

Параметры недвижимости в Абруццо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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