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Купить коммерческую недвижимость в Абруццо, Италия

Giulianova
2
Пескара
1
Терамо
1
11 объектов найдено
Отель 50 комнатв Colonnella, Италия
Отель 50 комнат
Colonnella, Италия
50 Количество комнат 2 200 м²
Цена по запросу
Отель на 50 номеров в отличном состоянии с видом на море с собственным пляжем и шале
Коммерческаяв Терамо, Италия
Коммерческая
Терамо, Италия
500 м²
Цена по запросу
Коммерческое помещение 500 кв. М на первом этаже с лифтом и грузовым лифтом Склад на первом …
Коммерческаяв Пескара, Италия
Коммерческая
Пескара, Италия
232 м²
Цена по запросу
Земля 5,20 га пахотных земель на 3,0 га С 60 оливковыми деревьями Север-Юг
Коммерческаяв Pianura Vomano, Италия
Коммерческая
Pianura Vomano, Италия
€ 135,000
IT-060718-1. Земельный участок площадью 10 000 м2Участок (1 гектар) и дом под реконструкцию …
Отель 5 спаленв Tollo, Италия
Отель 5 спален
Tollo, Италия
6 Количество комнат
€ 2,650,518
SN-201216. Аукцион! Отель 4 звезды, Побережье АдриатикиПобережье Адриатики. В самом центре к…
Отель 5 спаленв Giulianova, Италия
Отель 5 спален
Giulianova, Италия
6 Количество комнат 3 000 м²
€ 3,200,000
IT-070720. Отель на первой лин­ии 3*В  центральном районе Джулианова Лидо, в продаже тр…
Отельв Абруццо, Италия
Отель
Абруццо, Италия
€ 12,000,000
Италия Абруццо Новый отель на Адриатическом море Новый отел…
Отельв Абруццо, Италия
Отель
Абруццо, Италия
€ 2,200,000
Италия Абруццо г.Вилла Роза Апарт-отель: 16 апартаментов на море …
Отельв Абруццо, Италия
Отель
Абруццо, Италия
€ 1,300,000
Италия Абруццо Отель 3* в 30 м от пляжа Небольшой отель 3**…
Коммерческая 1 комнатав Giulianova, Италия
Коммерческая 1 комната
Giulianova, Италия
1 Количество комнат 100 м²
Цена по запросу
Коммерческое пространство с тремя окнами в 50 метрах от Адриатического шоссе Отремонтирован …
Производствов Passo Cordone, Италия
Производство
Passo Cordone, Италия
5 074 м²
€ 2,000,000
Продается современный комплекс, состоящий из 2 расположенных рядом предприятий. Предприятия …

Параметры недвижимости в Абруццо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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