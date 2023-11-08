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Коммерческая недвижимость в Ubud, Индонезия

1 объект найдено
Отель 8 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Bangkiang Sidem, Индонезия
Отель 8 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Bangkiang Sidem, Индонезия
Комнаты 8
Этаж 1/1
Резорт расположен на участке площадью 1700 м2, в 15 минутах езды из города Убуд, который изв…
€1,04 млн
Realting.com
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