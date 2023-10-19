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Отели в Индонезия

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 8 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Bangkiang Sidem, Индонезия
Отель 8 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Bangkiang Sidem, Индонезия
Комнаты 8
Этаж 1/1
Резорт расположен на участке площадью 1700 м2, в 15 минутах езды из города Убуд, который изв…
€1,23 млн
Отель с личным бассейном в Бали, Индонезия
Отель с личным бассейном
Бали, Индонезия
Площадь 1 500 м²
Индонезия остров Бали, Семиньяк Роскошный бутик-отель Очень…
€5,84 млн
Realting.com
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