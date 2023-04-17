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Купить отель в Бали, Индонезия

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1 объект найдено
Отельв Бали, Индонезия
Отель
Бали, Индонезия
1 500 м²
€ 5,840,000
Индонезия остров Бали, Семиньяк Роскошный бутик-отель Очень…

Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

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