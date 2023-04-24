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Коммерческая недвижимость в Бали, Индонезия

2 объекта найдено
Коммерческая в Бали, Индонезия
Коммерческая
Бали, Индонезия
120 м²
€ 89,217
Эксклюзив! Продаются участки LABUAN RESIDENCE под самостоятельное строительство, размером п…
Отель в Бали, Индонезия
Отель
Бали, Индонезия
1 500 м²
€ 5,840,000
Индонезия остров Бали, Семиньяк Роскошный бутик-отель Очень…
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