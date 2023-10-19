Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Индонезия

Коммерческая недвижимость в Индонезия

Бали
5
5 объектов найдено
Отель 8 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Bangkiang Sidem, Индонезия
Отель 8 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Bangkiang Sidem, Индонезия
Комнаты 8
Этаж 1/1
Резорт расположен на участке площадью 1700 м2, в 15 минутах езды из города Убуд, который изв…
€1,23 млн
Коммерческая в Бали, Индонезия
Коммерческая
Бали, Индонезия
Площадь 120 м²
Эксклюзив! Продаются участки LABUAN RESIDENCE под самостоятельное строительство, размером п…
€93,946
Коммерческая с парковкой, с двором в Бали, Индонезия
Коммерческая с парковкой, с двором
Бали, Индонезия
Продажа апарт-отеля категории 4 звезды, в Каннах в 5ти минутах ходьбы до знаменитого Дворца …
€10,00 млн
Коммерческая в Бали, Индонезия
Коммерческая
Бали, Индонезия
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 3
Продажа отеля, категории 3*,площадью 2300 кв.м. Отель выгодно расположен на берегу реки Siag…
€6,90 млн
Отель с личным бассейном в Бали, Индонезия
Отель с личным бассейном
Бали, Индонезия
Площадь 1 500 м²
Индонезия остров Бали, Семиньяк Роскошный бутик-отель Очень…
€5,84 млн
Realting.com
Перейти