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Коммерческая недвижимость в Zalaszentgroti jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческая в Szalapa, Венгрия
Коммерческая
Szalapa, Венгрия
Площадь 600 м²
€ 174,724
Коммерческая в Kehidakustany, Венгрия
Коммерческая
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 5 801 м²
€ 79,738
Коммерческая в Заласентгрот, Венгрия
Коммерческая
Заласентгрот, Венгрия
Площадь 759 м²
€ 215,376
Коммерческая в Заласентгрот, Венгрия
Коммерческая
Заласентгрот, Венгрия
Площадь 600 м²
€ 861,506
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