Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Zalaegerszegi jaras
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Zalaegerszegi jaras, Венгрия

коммерческая недвижимость
23
Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Эрд, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Эрд, Венгрия
Площадь 5 522 м²
В центре Érd продавец он 5522m2-es автозаправочная станция, лежащая на участке, с магазином,…
€2,86 млн
Коммерческая в Венгрия
Коммерческая
Венгрия
Площадь 76 м²
€135,746
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 610 м²
€654,008
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Kozarmisleny, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kozarmisleny, Венгрия
Площадь 1 500 м²
На часто посещаемой части Kozármisleny для продажи, 4233 M2 участков торговый центр, работаю…
€679,001
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 147 м²
7 кер. Madách за театром, уличная сторона окошек полуподвала 147 нм продавца магазина! До си…
€106,972
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 868 м²
€5,00 млн
Коммерческая 1 ванная в Berkenye, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Berkenye, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 186 м²
€1,25 млн
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Капувар, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Капувар, Венгрия
Площадь 183 м²
Дьер - Мозон - Округ Шопрон, Капувар, 183 кв.м. - Продается с террасой 32 кв.м. -.Недвижимос…
€109,148
Коммерческая в Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
Площадь 380 м²
€810,970
Коммерческая 1 ванная в Будапешт, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€79,720
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 359 м²
€568,751
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 420 м²
€232,827
Realting.com
Перейти