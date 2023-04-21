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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Zalaegerszegi jaras
Коммерческая недвижимость в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Залаэгерсег
15
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22 объекта найдено
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Коммерческая
Gutorfoelde, Венгрия
79 349 м²
€ 717,127
Коммерческая
Zalaszentmihaly, Венгрия
150 м²
€ 105,975
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
36 м²
€ 52,855
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
56 м²
€ 83,399
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
97 м²
€ 124,568
Коммерческая
Orbanyosfa, Венгрия
1 650 м²
€ 2,600,000
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
448 м²
€ 584,326
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
202 м²
€ 119,521
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
44 м²
€ 70,119
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
21 м²
€ 44,887
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
540 м²
€ 717,127
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
230 м²
€ 236,386
Коммерческая
Gutorfoelde, Венгрия
80 м²
€ 37,184
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 400 м²
€ 1,328,013
Коммерческая 1 ванная
Zalaszentmihaly, Венгрия
1 ванных комнат
113 м²
€ 41,700
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
90 м²
€ 105,975
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
100 м²
€ 71,447
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
379 м²
€ 138,113
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
30 м²
€ 43,824
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
6 293 м²
€ 200,692
Коммерческая
Babosdoebrete, Венгрия
500 м²
€ 200,005
Супер редкий и исключительный вариант для инвесторов!Этот комплексный трехэтажный дом площад…
Коммерческая
Lickovadamos, Венгрия
210 м²
€ 91,682
A salesman was divorcing it 2020.március hospitable unit working well until his end! From Z…
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