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Коммерческая недвижимость в Zalaegerszegi jaras, Венгрия

Залаэгерсег
15
22 объекта найдено
Коммерческая в Gutorfoelde, Венгрия
Коммерческая
Gutorfoelde, Венгрия
79 349 м²
€ 717,127
Коммерческая в Zalaszentmihaly, Венгрия
Коммерческая
Zalaszentmihaly, Венгрия
150 м²
€ 105,975
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
36 м²
€ 52,855
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
56 м²
€ 83,399
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
97 м²
€ 124,568
Коммерческая в Orbanyosfa, Венгрия
Коммерческая
Orbanyosfa, Венгрия
1 650 м²
€ 2,600,000
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
448 м²
€ 584,326
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
202 м²
€ 119,521
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
44 м²
€ 70,119
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
21 м²
€ 44,887
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
540 м²
€ 717,127
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
230 м²
€ 236,386
Коммерческая в Gutorfoelde, Венгрия
Коммерческая
Gutorfoelde, Венгрия
80 м²
€ 37,184
Инвестиционная в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 400 м²
€ 1,328,013
Коммерческая 1 ванная в Zalaszentmihaly, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Zalaszentmihaly, Венгрия
1 ванных комнат 113 м²
€ 41,700
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
90 м²
€ 105,975
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
100 м²
€ 71,447
Инвестиционная в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
379 м²
€ 138,113
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
30 м²
€ 43,824
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
6 293 м²
€ 200,692
Коммерческая в Babosdoebrete, Венгрия
Коммерческая
Babosdoebrete, Венгрия
500 м²
€ 200,005
Супер редкий и исключительный вариант для инвесторов!Этот комплексный трехэтажный дом площад…
Коммерческая в Lickovadamos, Венгрия
Коммерческая
Lickovadamos, Венгрия
210 м²
€ 91,682
A salesman was divorcing it 2020.március hospitable unit working well until his end! From Z…
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