Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Залаэгерсег
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Залаэгерсег, Венгрия

коммерческая недвижимость
14
Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Szantod, Венгрия
Коммерческая
Szantod, Венгрия
Площадь 220 м²
€308,485
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 465 м²
В центре города Nyíregyháza продавец 153 нм, в основном egylégter , уличный фунт, магазин с …
€191,387
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Kecskemeti jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 115 м²
On frequented place, in Kecskemét downtown, it even onto lawyer's office's forming, excellen…
€99,834
Коммерческая в Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
Площадь 120 м²
€192,546
Коммерческая в Байя, Венгрия
Коммерческая
Байя, Венгрия
Площадь 221 м²
€148,844
Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
Площадь 244 м²
€58,869
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Many, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Many, Венгрия
Площадь 800 м²
Непровержимое предложение!!! Продажа пекарни и помещения!Предлагаю на продажу этот участок п…
€278,670
Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 390 м²
€925,454
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 130 м²
30 cake shops working well eaten are for sale with full equipment on Újpéteri telepen in a b…
€88,246
Коммерческая в Бечехей, Венгрия
Коммерческая
Бечехей, Венгрия
Площадь 246 м²
€43,702
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Площадь 778 м²
Продается в центре Кишкунфеледьхаза. ОТЛИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 778 кв.м., разделенные на несколько…
€380,383
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 695 м²
€899,747
Realting.com
Перейти