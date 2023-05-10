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Коммерческая недвижимость в Залаэгерсег, Венгрия

14 объектов найдено
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 36 м²
€ 53,575
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 56 м²
€ 84,535
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 97 м²
€ 126,264
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 448 м²
€ 592,285
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 202 м²
€ 121,149
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 44 м²
€ 71,074
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 21 м²
€ 45,498
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 540 м²
€ 726,896
Инвестиционная в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 2 400 м²
€ 1,346,103
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 90 м²
€ 107,419
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 100 м²
€ 72,420
Инвестиционная в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 379 м²
€ 139,995
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 30 м²
€ 44,421
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 6 293 м²
€ 200,754
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