Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Зала
  5. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость в медье Зала, Венгрия

Zalaegerszegi jaras
3
Keszthelyi jaras
2
Залаэгерсег
2
Хевиз
1
Инвестиционная В архив
Очистить
5 объектов найдено
Инвестиционнаяв Gutorfoelde, Венгрия
Инвестиционная
Gutorfoelde, Венгрия
79 349 м²
€ 712,832
Инвестиционнаяв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 400 м²
€ 1,335,428
Инвестиционнаяв Хевиз, Венгрия
Инвестиционная
Хевиз, Венгрия
410 м²
€ 165,593
Инвестиционнаяв Felsopahok, Венгрия
Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
300 м²
€ 173,606
Инвестиционнаяв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
379 м²
€ 137,286

Параметры недвижимости в медье Зала, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти