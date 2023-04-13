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Купить коммерческую недвижимость в медье Зала, Венгрия

Keszthelyi jaras
40
Zalaegerszegi jaras
24
Хевиз
21
Залаэгерсег
17
Lenti jaras
7
Летеньеский яраш
6
Кестхей
5
Zalaszentgroti jaras
4
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85 объектов найдено
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
90 м²
€ 102,965
Коммерческаяв Szalapa, Венгрия
Коммерческая
Szalapa, Венгрия
600 м²
€ 173,339
Инвестиционнаяв Gutorfoelde, Венгрия
Инвестиционная
Gutorfoelde, Венгрия
79 349 м²
€ 712,832
Коммерческаяв Zalaszentmihaly, Венгрия
Коммерческая
Zalaszentmihaly, Венгрия
150 м²
€ 105,341
Коммерческаяв Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
48 м²
€ 200,385
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
260 м²
€ 1,041,634
Коммерческаяв Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
859 м²
€ 1,145,811
Коммерческаяв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
56 м²
€ 82,900
Коммерческаяв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
36 м²
€ 52,538
Коммерческаяв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
97 м²
€ 123,822
Коммерческаяв Базакереттье, Венгрия
Коммерческая
Базакереттье, Венгрия
96 м²
€ 19,801
Коммерческаяв Кестхей, Венгрия
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
360 м²
€ 498,982
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
600 м²
€ 1,300,000
Коммерческаяв Orbanyosfa, Венгрия
Коммерческая
Orbanyosfa, Венгрия
1 650 м²
€ 2,600,000
Коммерческаяв Ленти, Венгрия
Коммерческая
Ленти, Венгрия
320 м²
€ 250,000
Коммерческаяв Кестхей, Венгрия
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
54 м²
€ 63,833
Коммерческаяв Балатондьёрёк, Венгрия
Коммерческая
Балатондьёрёк, Венгрия
75 м²
€ 225,466
Коммерческаяв Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
42 м²
€ 44,618
Коммерческаяв Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
23 м²
€ 45,137
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
260 м²
€ 451,375
Коммерческаяв Надьканижа, Венгрия
Коммерческая
Надьканижа, Венгрия
870 м²
€ 400,628
Коммерческаяв Бечехей, Венгрия
Коммерческая
Бечехей, Венгрия
55 м²
€ 39,796
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
285 м²
€ 614,297
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
21 м²
€ 85,200
Коммерческаяв Надьканижа, Венгрия
Коммерческая
Надьканижа, Венгрия
70 м²
€ 80,099
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
400 м²
€ 1,042,847
Коммерческаяв Ленти, Венгрия
Коммерческая
Ленти, Венгрия
892 м²
€ 1,053,407
Коммерческаяв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
448 м²
€ 587,588
Коммерческаяв Бечехей, Венгрия
Коммерческая
Бечехей, Венгрия
322 м²
€ 427,337
Коммерческаяв Бечехей, Венгрия
Коммерческая
Бечехей, Венгрия
246 м²
€ 44,882

Параметры недвижимости в медье Зала, Венгрия

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