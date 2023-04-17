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Купить коммерческую недвижимость в Захоньский яраш, Венгрия

Захонь
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6 объектов найдено
Коммерческаяв Захонь, Венгрия
Коммерческая
Захонь, Венгрия
1 400 м²
€ 1,044,939
Коммерческаяв Tuzser, Венгрия
Коммерческая
Tuzser, Венгрия
80 м²
€ 61,357
Коммерческаяв Tuzser, Венгрия
Коммерческая
Tuzser, Венгрия
290 м²
€ 36,144
Коммерческаяв Tuzser, Венгрия
Коммерческая
Tuzser, Венгрия
11 м²
€ 1,400,000
Коммерческаяв Tuzser, Венгрия
Коммерческая
Tuzser, Венгрия
1 989 м²
€ 1,750,000
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Коммерческаяв Tuzser, Венгрия
Коммерческая
Tuzser, Венгрия
278 м²
€ 40,190

Параметры недвижимости в Захоньский яраш, Венгрия

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