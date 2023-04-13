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Купить инвестиционная недвижимость в Западно-Задунайский край, Венгрия

Zalaegerszegi jaras
3
Keszthelyi jaras
2
Залаэгерсег
2
Csornai jaras
1
Хевиз
1
Инвестиционная В архив
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6 объектов найдено
Инвестиционнаяв Gutorfoelde, Венгрия
Инвестиционная
Gutorfoelde, Венгрия
79 349 м²
€ 718,124
Инвестиционнаяв Сань, Венгрия
Инвестиционная
Сань, Венгрия
899 м²
€ 191,234
Инвестиционнаяв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 400 м²
€ 1,329,860
Инвестиционнаяв Хевиз, Венгрия
Инвестиционная
Хевиз, Венгрия
410 м²
€ 164,903
Инвестиционнаяв Felsopahok, Венгрия
Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
300 м²
€ 172,882
Инвестиционнаяв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
379 м²
€ 138,305

Параметры недвижимости в Западно-Задунайский край, Венгрия

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