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Купить отель в Западно-Задунайский край, Венгрия

Keszthelyi jaras
1
Хевиз
1
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1 объект найдено
Отельв Хевиз, Венгрия
Отель
Хевиз, Венгрия
Количество этажей 3
€ 455,000
На одной из самых красивых панорамных улиц Хевиза продается трехэтажный семейный дом, подход…

Параметры недвижимости в Западно-Задунайский край, Венгрия

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