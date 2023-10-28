Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Veszpremi jaras
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Veszpremi jaras, Венгрия

коммерческая недвижимость
9
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 90 м²
€101,782
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 799 м²
€1,20 млн
Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 99 м²
€163,896
Коммерческая в Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
Площадь 380 м²
€809,040
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 508 м²
Это уникальная инвестиционная возможность, расположенная в самом сердце Будапешта, в непосре…
€3,80 млн
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 39 м²
Маргит körút почти, со стороны улицы, 39-нанометровый продавец магазинов
€107,256
Инвестиционная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Инвестиционная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 553 м²
€1,12 млн
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
Продается новый магазин площадью 500 м2 в зоне интенсивного пешеходного и автомобильного дви…
€834,488
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 35 м²
€45,672
Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 750 м²
€430,618
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 2 400 м²
€597,646
Коммерческая в Папа, Венгрия
Коммерческая
Папа, Венгрия
Площадь 84 м²
€143,539
Realting.com
Перейти