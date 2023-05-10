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Коммерческая недвижимость в Veszpremi jaras, Венгрия

Веспрем
9
12 объектов найдено
Коммерческая 10 ванных в Надьважонь, Венгрия
Коммерческая 10 ванных
Надьважонь, Венгрия
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 648 м²
€ 583,571
Коммерческая в Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 755 м²
€ 1,049,960
Коммерческая в Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 10 м²
€ 32,037
Коммерческая в Надьважонь, Венгрия
Коммерческая
Надьважонь, Венгрия
Площадь 610 м²
€ 726,896
Коммерческая в Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 45 000 м²
€ 5,500,000
Коммерческая в Тотважонь, Венгрия
Коммерческая
Тотважонь, Венгрия
Площадь 546 м²
€ 349,987
Коммерческая в Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 2 169 м²
€ 1,561,480
Коммерческая в Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 400 м²
€ 605,746
Коммерческая 1 ванная в Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Veszpremi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 647 м²
€ 2,665,284
Коммерческая в Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 947 м²
€ 535,749
Коммерческая в Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 188 133 м²
€ 1,588,402
Коммерческая в Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 126 м²
€ 88,492
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