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Отели в медье Веспрем, Венгрия

коммерческая недвижимость
90
инвестиционная недвижимость
3
Отель В архив
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1 объект найдено
Отель с лифтом в Monoszlo, Венгрия
Отель с лифтом
Monoszlo, Венгрия
Площадь 2 437 м²
Этот объект представляет собой виноградники площадью примерно 10 гектаров, на которых выраба…
€5,50 млн
Realting.com
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