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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Купить коммерческую недвижимость в медье Веспрем, Венгрия
Tapolcai jaras
21
Balatonfueredi jaras
19
Veszpremi jaras
12
Ajkai jaras
9
Айка
9
Веспрем
9
Тапольца
7
Papai jaras
6
Suemegi jaras
6
Балатонфюред
4
Папа
4
Devecseri jaras
3
Varpalotai jaras
3
Balatonalmadi jaras
2
Zirci jaras
2
Варпалота
2
Балатональмади
1
Балатонкенеше
1
Зирц
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83 объекта найдено
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По популярности
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
300 м²
€ 667,714
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
567 м²
€ 1,068,342
Коммерческая
Somlojeno, Венгрия
320 м²
€ 842,198
Коммерческая
Beb, Венгрия
90 м²
€ 80,126
Коммерческая
Айка, Венгрия
565 м²
€ 520,817
Коммерческая
Балатонсепезд, Венгрия
1 593 м²
€ 2,537,312
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
150 м²
€ 446,180
Коммерческая
Балатонсепезд, Венгрия
1 000 м²
€ 1,135,113
Коммерческая
Балатональмади, Венгрия
260 м²
€ 1,845,443
Коммерческая
Айка, Венгрия
245 м²
€ 224,410
Коммерческая
Айка, Венгрия
142 м²
€ 85,467
Коммерческая
Балатонсепезд, Венгрия
496 м²
€ 1,065,671
Коммерческая 10 ванных
Надьважонь, Венгрия
10 ванных комнат
648 м²
€ 576,638
Коммерческая
Папа, Венгрия
547 м²
€ 507,462
Коммерческая
Зирц, Венгрия
350 м²
€ 827,965
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
380 м²
€ 1,106,210
Коммерческая
Csopak, Венгрия
250 м²
€ 710,192
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
755 м²
€ 1,041,634
Коммерческая
Папа, Венгрия
83 м²
€ 121,181
Коммерческая
Кёвагоэрш, Венгрия
1 370 м²
€ 934,799
Внутренняя, исключительная возможность, которая охватывает 10 188 квадратных метров. Жилой д…
Коммерческая
Балатонкенеше, Венгрия
90 м²
€ 316,814
Продается в самом сердце Балатонкенезе, прямо напротив (! ) жилой парк Kenese Liget на 123 к…
Коммерческая
Cseteny, Венгрия
200 м²
€ 122,859
Коммерческая
Zanka, Венгрия
51 м²
€ 64,101
Коммерческая
Paloznak, Венгрия
340 м²
€ 480,487
Коммерческая
Veszpremgalsa, Венгрия
300 м²
€ 63,099
Коммерческая
Папа, Венгрия
84 м²
€ 145,207
Коммерческая
Варпалота, Венгрия
574 м²
€ 384,603
Инвестиционная
Папа, Венгрия
893 м²
€ 400,628
Коммерческая
Балатонсепезд, Венгрия
185 м²
€ 789,395
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
148 м²
€ 267,059
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Параметры недвижимости в медье Веспрем, Венгрия
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