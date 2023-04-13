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Купить коммерческую недвижимость в медье Веспрем, Венгрия

Tapolcai jaras
21
Balatonfueredi jaras
19
Veszpremi jaras
12
Ajkai jaras
9
Айка
9
Веспрем
9
Тапольца
7
Papai jaras
6
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83 объекта найдено
Коммерческаяв Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
300 м²
€ 667,714
Коммерческаяв Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
567 м²
€ 1,068,342
Коммерческаяв Somlojeno, Венгрия
Коммерческая
Somlojeno, Венгрия
320 м²
€ 842,198
Коммерческаяв Beb, Венгрия
Коммерческая
Beb, Венгрия
90 м²
€ 80,126
Коммерческаяв Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
565 м²
€ 520,817
Коммерческаяв Балатонсепезд, Венгрия
Коммерческая
Балатонсепезд, Венгрия
1 593 м²
€ 2,537,312
Коммерческаяв Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
150 м²
€ 446,180
Коммерческаяв Балатонсепезд, Венгрия
Коммерческая
Балатонсепезд, Венгрия
1 000 м²
€ 1,135,113
Коммерческаяв Балатональмади, Венгрия
Коммерческая
Балатональмади, Венгрия
260 м²
€ 1,845,443
Коммерческаяв Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
245 м²
€ 224,410
Коммерческаяв Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
142 м²
€ 85,467
Коммерческаяв Балатонсепезд, Венгрия
Коммерческая
Балатонсепезд, Венгрия
496 м²
€ 1,065,671
Коммерческая 10 ванныхв Надьважонь, Венгрия
Коммерческая 10 ванных
Надьважонь, Венгрия
10 ванных комнат 648 м²
€ 576,638
Коммерческаяв Папа, Венгрия
Коммерческая
Папа, Венгрия
547 м²
€ 507,462
Коммерческаяв Зирц, Венгрия
Коммерческая
Зирц, Венгрия
350 м²
€ 827,965
Коммерческаяв Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
380 м²
€ 1,106,210
Коммерческаяв Csopak, Венгрия
Коммерческая
Csopak, Венгрия
250 м²
€ 710,192
Коммерческаяв Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
755 м²
€ 1,041,634
Коммерческаяв Папа, Венгрия
Коммерческая
Папа, Венгрия
83 м²
€ 121,181
Коммерческаяв Кёвагоэрш, Венгрия
Коммерческая
Кёвагоэрш, Венгрия
1 370 м²
€ 934,799
Внутренняя, исключительная возможность, которая охватывает 10 188 квадратных метров. Жилой д…
Коммерческаяв Балатонкенеше, Венгрия
Коммерческая
Балатонкенеше, Венгрия
90 м²
€ 316,814
Продается в самом сердце Балатонкенезе, прямо напротив (! ) жилой парк Kenese Liget на 123 к…
Коммерческаяв Cseteny, Венгрия
Коммерческая
Cseteny, Венгрия
200 м²
€ 122,859
Коммерческаяв Zanka, Венгрия
Коммерческая
Zanka, Венгрия
51 м²
€ 64,101
Коммерческаяв Paloznak, Венгрия
Коммерческая
Paloznak, Венгрия
340 м²
€ 480,487
Коммерческаяв Veszpremgalsa, Венгрия
Коммерческая
Veszpremgalsa, Венгрия
300 м²
€ 63,099
Коммерческаяв Папа, Венгрия
Коммерческая
Папа, Венгрия
84 м²
€ 145,207
Коммерческаяв Варпалота, Венгрия
Коммерческая
Варпалота, Венгрия
574 м²
€ 384,603
Инвестиционнаяв Папа, Венгрия
Инвестиционная
Папа, Венгрия
893 м²
€ 400,628
Коммерческаяв Балатонсепезд, Венгрия
Коммерческая
Балатонсепезд, Венгрия
185 м²
€ 789,395
Коммерческаяв Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
148 м²
€ 267,059

Параметры недвижимости в медье Веспрем, Венгрия

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