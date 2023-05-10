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Коммерческая недвижимость в Vecsesi jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческая в Вечеш, Венгрия
Коммерческая
Вечеш, Венгрия
Площадь 2 500 м²
€ 2,557,596
Коммерческая в Илле, Венгрия
Коммерческая
Илле, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€ 1,262,645
Коммерческая в Вечеш, Венгрия
Коммерческая
Вечеш, Венгрия
Площадь 405 м²
€ 430,484
Коммерческая в Илле, Венгрия
Коммерческая
Илле, Венгрия
Площадь 500 м²
€ 463,059
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