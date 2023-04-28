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Коммерческая недвижимость в Вечеш, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Вечеш, Венгрия
Коммерческая
Вечеш, Венгрия
2 500 м²
€ 2,544,119
Недавно построенное промышленное здание площадью 2500 м2 для продажи в Юлло, рядом с шоссе M…
Коммерческая в Вечеш, Венгрия
Коммерческая
Вечеш, Венгрия
405 м²
€ 428,215
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