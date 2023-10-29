Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Вашарошнамень
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Вашарошнамень, Венгрия

коммерческая недвижимость
5
Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 279 м²
€526,402
Коммерческая в Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
Площадь 48 м²
€0
Офис в Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
Торговый объект находится в историческом центре Будапешта, в центре Даунтауна Будапешта. Объ…
€749,728
Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 230 м²
€625,212
Инвестиционная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Инвестиционная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 553 м²
€1,12 млн
Коммерческая в Balatonakarattya, Венгрия
Коммерческая
Balatonakarattya, Венгрия
Площадь 140 м²
€286,556
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 216 м²
ОФИСЫ БАДЫНа первом этаже 4 офиса, 1 большой (96 м2 ) с видом на улицу, 3 дворовых офиса (34…
€517,383
Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 36 м²
€38,815
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 400 м²
€3,39 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 969 м²
€1,17 млн
Коммерческая в Балатондьёрёк, Венгрия
Коммерческая
Балатондьёрёк, Венгрия
Площадь 1 414 м²
€4,17 млн
Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 21 м²
€83,101
Realting.com
Перейти