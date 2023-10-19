Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Vaci jaras
  5. Гостиницы, отели

Отели в Vaci jaras, Венгрия

коммерческая недвижимость
6
Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционная в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 145 м²
-
€18,265
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 504 м²
Его Березовая ратуша в абсолютном центре города, продается или сдается в аренду на уровне, п…
€214,451
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 200 м²
Мы рекомендуем вам купить бизнес-недвижимость с выходом на улицу по часто посещаемой дороге …
€234,840
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Szegedi jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 300 м²
ПРОХЛАДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ! Вы разбиваете его в центре города, тихий уличный продавец он закрыва…
€339,602
Коммерческая в Чабрендек, Венгрия
Коммерческая
Чабрендек, Венгрия
Площадь 600 м²
€51,926
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 159 м²
Будапешт IX. Его окружность, в Thaly Kálmán utcába, с хорошим состоянием, подвал, 159 M2 офи…
€83,863
Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 215 м²
€39,140
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Kozarmisleny, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kozarmisleny, Венгрия
Площадь 1 500 м²
На часто посещаемой части Kozármisleny для продажи, 4233 M2 участков торговый центр, работаю…
€682,888
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 252 м²
€300,074
Коммерческая в Летенье, Венгрия
Коммерческая
Летенье, Венгрия
Площадь 680 м²
€182,653
Офис с парковкой, с балконом, новое здание в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, новое здание
Будапешт, Венгрия
Площадь 112 м²
Идеальный сайт - спокойный район, инвестиции стабильной ценности! ХОРОШАЯ ПАРКОВКА НА УЛИЦЕ…
€201,326
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Казинцбарцика, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Казинцбарцика, Венгрия
Площадь 4 000 м²
С фирмой для продажи, полное оборудование, акции (акции, основанные на текущем состоянии и с…
€670,907
Realting.com
Перейти