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Купить коммерческую недвижимость в Вац, Венгрия

6 объектов найдено
Коммерческаяв Вац, Венгрия
Коммерческая
Вац, Венгрия
36 м²
€ 69,547
Коммерческаяв Вац, Венгрия
Коммерческая
Вац, Венгрия
2 462 м²
€ 361,110
На границе Sződliget и Göd, в ЭКОНОМИЧЕСКО-ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ, вдали от жилых зданий, но с …
Инвестиционнаяв Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
1 345 м²
€ 1,439,089
Коммерческаяв Вац, Венгрия
Коммерческая
Вац, Венгрия
110 м²
€ 157,818
Коммерческаяв Вац, Венгрия
Коммерческая
Вац, Венгрия
1 719 м²
€ 1,203,699
Коммерческаяв Вац, Венгрия
Коммерческая
Вац, Венгрия
119 м²
€ 114,233
Melegkonyhás работает с десятилетий представил хорошо продажи на центральном месте на Vác яв…
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