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Продажа офисных помещений в Задунайский край, Венгрия

Центрально-Задунайский край
43
Будапешт
38
Pecsi jaras
6
Печ
6
Южно-Задунайский край
6
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51 объект найдено
Офис с парковкой, с балконом, новое здание в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, новое здание
Будапешт, Венгрия
Площадь 147 м²
Новое ЛИЦО ОФИСА (147 нм, конструктор) ПРОДАЕТСЯ в популярной части XIII округа!Здание обесп…
€272,149
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 82 м²
13. район Ньюлипот офис идеально подходит для Ясайской площади Мари, 82 кв.м., 2+1 комнатная…
€129,814
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 77 м²
В городском парке, в символическом доме, продается 3-комнатная квартира, подходящая для офис…
€115,880
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Pecsi jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 160 м²
Продается квартира на 160м2 под офис на стороне Печ-Меч. В собственности есть спальня, галер…
€88,246
Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Pecsi jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 119 м²
Этаж 2
В центре Печ, в центральном, но тихом месте, продается один:-2. верхний этаж- 119 нм- 7 комн…
€81,276
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 117 м²
Этаж 1
Предлагаю на продажу в Ньюлипот, 117 кв.м, 3 + 1 полкомнатные, 1. наверху, недвижимость под …
€231,064
Офис с парковкой, с балконом, новое здание в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, новое здание
Будапешт, Венгрия
Площадь 210 м²
НОВАЯ ПРОДАЖА ОФИСА СТРОИТЕЛЬСТВА, район VIII, часть Офицерского участка!ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ…
€366,190
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 83 м²
Рядом с площадью Деак выставлен на продажу офис площадью 83 кв.м, с высокой конструкцией, дв…
€162,325
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Pecsi jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
Этаж 2
Офисные помещения в офисном здании в центральном, легкодоступном месте в Печ, либо в одном, …
€104,501
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью
Будапешт, Венгрия
Площадь 341 м²
Мы предлагаем эксклюзивный офисный комплекс для покупки в небольшой подполье с близким досту…
€566,629
Офис с парковкой, с балконом, новое здание в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, новое здание
Будапешт, Венгрия
Площадь 59 м²
На предложение покупки, Будапешт IV. его окружность, недалеко от Újpest Városközpont, с техн…
€88,802
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 80 м²
Продается недвижимость 80 м2 на первом этаже нового здания. Отличный вариант для тех, кто хо…
€96,683
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Комаром, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Комаром, Венгрия
Площадь 404 м²
Прекрасная возможность для инвесторов, предпринимателей! 404 M2, продающих в центральной час…
€358,172
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью
Будапешт, Венгрия
Площадь 592 м²
ПАНОРАМНЫЕ ОФИСЫ БУДЫ На первом этаже можно найти 4 офиса, 1 большой (96 М2), один с видо…
€1,58 млн
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 262 м²
ОФИСЫ БУДАНСКОЙ ПАНОРАМЫНа первом этаже находится офис 4, 1 большой (96 м2), вид на улицу, 3…
€706,794
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 216 м²
ОФИСЫ БАДЫНа первом этаже 4 офиса, 1 большой (96 м2 ) с видом на улицу, 3 дворовых офиса (34…
€518,156
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 83 м²
Отличное расположение, оживленная дорога, недвижимость с видом на улицу, отличный вариант дл…
€143,030
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 114 м²
Будапешт II. В районе Dunaparton Premium офис продается на уровне 4 здания, оборудованном ко…
€351,009
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью
Будапешт, Венгрия
Площадь 129 м²
XIII. В Ньюлипоте, на пересечении улицы Вишеград, улицы Бальзак, продается крупная гражданск…
€215,312
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 99 м²
В сердце роющегося центра города, на Петёфи и Párizsi utca полюс, в круговой галерее, заказа…
€250,721
Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
Площадь 108 м²
Бп. 3. в районе площади Колосы продается двухэтажная внутренняя, но телесно-раздельная иорда…
€262,423
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 269 м²
I. По окружности тихий, возобновленный, солнечный, уличный офис, в котором находится TÁGAS T…
€452,153
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 39 м²
Маргит körút почти, со стороны улицы, 39-нанометровый продавец магазинов
€107,416
Офис с парковкой, с transformable rooms, с Very good brightness в Дьюро, Венгрия
Офис с парковкой, с transformable rooms, с Very good brightness
Дьюро, Венгрия
Площадь 297 м²
Около 300 квадратных метров, мы рекомендуем 2 уровня, здания будут обновлены для продажи, на…
€155,502
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 118 м²
Рядом с Lehel tér со специальным формирующим nappali + 2 комната, 118 нм-ов, квартира, глядя…
€236,842
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 181 м²
Lehel возле космоса подземный внутренний двухэтажный со специальной формовкой, 181 нм офисны…
€344,497
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 83 м²
Подвал для офиса в Липотваросе ищет своего клиента вместе с арендатором! Арендатор владее…
€143,301
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 157 м²
ОФИС БУДЕТ ПРОДАН ДЛЯ ПРОДАЖИ RÓZSA HILL В ВИЛОЧНОМ ПАРКЕ!
€227,273
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Kajaszo, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kajaszo, Венгрия
Площадь 320 м²
Investors attention!! 3232 nm of industrial area, 320nm show together with a hall salesman, …
€177,033
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 80 м²
Downtown office you are suitable for a gallery with two entrances providing 80m2 -es with im…
€191,387

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