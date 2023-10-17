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Инвестиционная недвижимость в Задунайский край, Венгрия

Центрально-Задунайский край
7
Южно-Задунайский край
7
Западно-Задунайский край
4
Инвестиционная В архив
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18 объектов найдено
Инвестиционная в Комло, Венгрия
Инвестиционная
Комло, Венгрия
Площадь 908 м²
€642,677
Инвестиционная в Szekszardi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 999 м²
€141,389
Инвестиционная в Папа, Венгрия
Инвестиционная
Папа, Венгрия
Площадь 550 м²
€141,389
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 800 м²
€385,606
Инвестиционная в Паннонхальма, Венгрия
Инвестиционная
Паннонхальма, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€514,141
Инвестиционная в Тихань, Венгрия
Инвестиционная
Тихань, Венгрия
Площадь 136 м²
€346,788
Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 800 м²
€1,03 млн
Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 90 м²
€1,26 млн
Инвестиционная в Эрчи, Венгрия
Инвестиционная
Эрчи, Венгрия
Площадь 2 100 м²
€768,641
Инвестиционная в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 145 м²
-
€17,995
Инвестиционная в Шиклош, Венгрия
Инвестиционная
Шиклош, Венгрия
Площадь 44 921 м²
РАЗВИТИЕ SIKLÓS С ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ ( Может быть изменен по любому другому запросу …
€2,29 млн
Инвестиционная в Tatabanyai jaras, Венгрия
Инвестиционная
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 450 м²
€115,425
Инвестиционная в Mindszentgodisa, Венгрия
Инвестиционная
Mindszentgodisa, Венгрия
Площадь 350 м²
€59,126
Инвестиционная в Felsopahok, Венгрия
Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
Площадь 410 м²
€159,384
Инвестиционная в Balatonfenyves, Венгрия
Инвестиционная
Balatonfenyves, Венгрия
Площадь 440 м²
€1,00 млн
Инвестиционная в Felsopahok, Венгрия
Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
Площадь 300 м²
€167,096
Инвестиционная в Шюмег, Венгрия
Инвестиционная
Шюмег, Венгрия
Площадь 80 м²
€246,531
Инвестиционная в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 379 м²
€133,677

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