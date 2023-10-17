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18 объектов найдено
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Инвестиционная
Комло, Венгрия
908 м²
€642,677
Рекомендовать
Инвестиционная
Szekszardi jaras, Венгрия
1 999 м²
€141,389
Рекомендовать
Инвестиционная
Папа, Венгрия
550 м²
€141,389
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
800 м²
€385,606
Рекомендовать
Инвестиционная
Паннонхальма, Венгрия
30 000 м²
€514,141
Рекомендовать
Инвестиционная
Тихань, Венгрия
136 м²
€346,788
Рекомендовать
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
800 м²
€1,03 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
90 м²
€1,26 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Эрчи, Венгрия
2 100 м²
€768,641
Рекомендовать
Инвестиционная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
145 м²
-
€17,995
Рекомендовать
Инвестиционная
Шиклош, Венгрия
44 921 м²
РАЗВИТИЕ SIKLÓS С ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ ( Может быть изменен по любому другому запросу …
€2,29 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Tatabanyai jaras, Венгрия
450 м²
€115,425
Рекомендовать
Инвестиционная
Mindszentgodisa, Венгрия
350 м²
€59,126
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Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
410 м²
€159,384
Рекомендовать
Инвестиционная
Balatonfenyves, Венгрия
440 м²
€1,00 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
300 м²
€167,096
Рекомендовать
Инвестиционная
Шюмег, Венгрия
80 м²
€246,531
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Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
379 м²
€133,677
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