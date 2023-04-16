Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Яс-Надькун-Сольнок
  5. Toeroekszentmiklosi jaras

Купить коммерческую недвижимость в Toeroekszentmiklosi jaras, Венгрия

Тёрёксентмиклош
1
3 объекта найдено
Коммерческаяв Oermenyes, Венгрия
Коммерческая
Oermenyes, Венгрия
463 м²
€ 119,289
Коммерческаяв Kengyel, Венгрия
Коммерческая
Kengyel, Венгрия
222 м²
€ 42,149
Коммерческая 1 ваннаяв Тёрёксентмиклош, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Тёрёксентмиклош, Венгрия
1 ванных комнат 752 м²
€ 850,000

Параметры недвижимости в Toeroekszentmiklosi jaras, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти