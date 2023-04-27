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Коммерческая недвижимость в Тёрёкбалинт, Венгрия

7 объектов найдено
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 700 м²
€ 796,613
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 425 м²
€ 26,732
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 785 м²
€ 3,475,159
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
3 200 м²
€ 2,600,000
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 100 м²
€ 5,000,000
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 180 м²
€ 2,619,735
Коммерческая 1 ванная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 ванных комнат 4 800 м²
€ 2,150,000
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