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Коммерческая недвижимость в Tiszafueredi jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Коммерческая в Тисафюред, Венгрия
Коммерческая
Тисафюред, Венгрия
256 м²
€ 157,356
Коммерческая в Тисадерж, Венгрия
Коммерческая
Тисадерж, Венгрия
205 м²
€ 57,608
Коммерческая в Тисаэрш, Венгрия
Коммерческая
Тисаэрш, Венгрия
280 м²
€ 63,743
Коммерческая в Надьиван, Венгрия
Коммерческая
Надьиван, Венгрия
146 м²
€ 34,672
Коммерческая в Тисадерж, Венгрия
Коммерческая
Тисадерж, Венгрия
210 м²
€ 53,074
Коммерческая в Тисадерж, Венгрия
Коммерческая
Тисадерж, Венгрия
150 м²
€ 37,872
Коммерческая в Тисасентимре, Венгрия
Коммерческая
Тисасентимре, Венгрия
140 м²
€ 453,400
Коммерческая в Тисасентимре, Венгрия
Коммерческая
Тисасентимре, Венгрия
189 м²
€ 28,004
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