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Купить коммерческую недвижимость в Теглаш, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческаяв Теглаш, Венгрия
Коммерческая
Теглаш, Венгрия
1 194 м²
€ 562,370
Коммерческаяв Теглаш, Венгрия
Коммерческая
Теглаш, Венгрия
457 м²
€ 91,750
Блест, продается возле главной дороги 4, здания, которое можно сразу завладеть, 457 кв.м, ра…
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