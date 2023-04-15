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  5. Tatai jaras

Купить коммерческую недвижимость в Tatai jaras, Венгрия

Тата
7
10 объектов найдено
Коммерческаяв Тата, Венгрия
Коммерческая
Тата, Венгрия
87 м²
€ 90,391
Коммерческаяв Dunaszentmiklos, Венгрия
Коммерческая
Dunaszentmiklos, Венгрия
4 050 м²
€ 4,000,000
Коммерческаяв Тата, Венгрия
Коммерческая
Тата, Венгрия
465 м²
€ 343,458
Коммерческаяв Тата, Венгрия
Коммерческая
Тата, Венгрия
584 м²
€ 263,584
Коммерческаяв Дунаальмаш, Венгрия
Коммерческая
Дунаальмаш, Венгрия
400 м²
€ 106,499
Коммерческаяв Tardos, Венгрия
Коммерческая
Tardos, Венгрия
184 м²
€ 52,983
Коммерческаяв Тата, Венгрия
Коммерческая
Тата, Венгрия
13 м²
€ 7,987
Коммерческаяв Тата, Венгрия
Коммерческая
Тата, Венгрия
14 м²
€ 7,987
Коммерческаяв Тата, Венгрия
Коммерческая
Тата, Венгрия
15 м²
€ 7,987
Коммерческаяв Тата, Венгрия
Коммерческая
Тата, Венгрия
665 м²
€ 386,058

Параметры недвижимости в Tatai jaras, Венгрия

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