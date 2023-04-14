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Продажа офисных помещений в Tatabanyai jaras, Венгрия

Татабанья
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1 объект найдено
Офисв Tatabanyai jaras, Венгрия
Офис
Tatabanyai jaras, Венгрия
397 м²
€ 297,006
ВЫДАЮЩАЯСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!!! На центральной части Tatabánya для продажи рядом с Vértes Agora, …

Параметры недвижимости в Tatabanyai jaras, Венгрия

недорогая
элитное
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