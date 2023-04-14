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  5. Tatabanyai jaras

Купить коммерческую недвижимость в Tatabanyai jaras, Венгрия

Татабанья
14
15 объектов найдено
Коммерческаяв Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
19 м²
€ 17,009
Коммерческаяв Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
47 м²
€ 66,176
Коммерческаяв Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
17 м²
€ 16,743
Коммерческаяв Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
77 м²
€ 93,621
Коммерческаяв Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
150 м²
€ 120,370
Инвестиционнаяв Tatabanyai jaras, Венгрия
Инвестиционная
Tatabanyai jaras, Венгрия
450 м²
€ 120,102
Коммерческая 1 ваннаяв Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 ванных комнат 138 м²
€ 210,246
Коммерческаяв Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
500 м²
€ 115,020
Коммерческая 4 ванныхв Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая 4 ванных
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 ванных комнат 300 м²
€ 160,493
Коммерческаяв Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
175 м²
€ 390,534
Коммерческаяв Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
500 м²
€ 166,329
Tatabánya, Dózsa György út, a newly built, steel frame-edited, specially designed for storag…
Коммерческаяв Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
133 м²
€ 79,963
В татабани, в жилом комплексе Сарберки, продается отремонтированный магазин площадью 133 м2!…
Коммерческаяв Vertessomlo, Венгрия
Коммерческая
Vertessomlo, Венгрия
300 м²
€ 107,379
В центре Веретсомлона, в красивой обстановке, мы предлагаем ресторан и пансионат, выставленн…
Офисв Tatabanyai jaras, Венгрия
Офис
Tatabanyai jaras, Венгрия
397 м²
€ 297,006
ВЫДАЮЩАЯСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!!! На центральной части Tatabánya для продажи рядом с Vértes Agora, …
Коммерческаяв Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
455 м²
€ 125,656
Я предлагаю эти три здания, на каком уровне, большие внутренние пространства для покупки. В…

Параметры недвижимости в Tatabanyai jaras, Венгрия

недорогая
элитное
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