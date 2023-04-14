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Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Tatabanyai jaras
Купить коммерческую недвижимость в Tatabanyai jaras, Венгрия
Татабанья
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15 объектов найдено
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Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
19 м²
€ 17,009
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
47 м²
€ 66,176
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
17 м²
€ 16,743
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
77 м²
€ 93,621
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
150 м²
€ 120,370
Инвестиционная
Tatabanyai jaras, Венгрия
450 м²
€ 120,102
Коммерческая 1 ванная
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 ванных комнат
138 м²
€ 210,246
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
500 м²
€ 115,020
Коммерческая 4 ванных
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 ванных комнат
300 м²
€ 160,493
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
175 м²
€ 390,534
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
500 м²
€ 166,329
Tatabánya, Dózsa György út, a newly built, steel frame-edited, specially designed for storag…
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
133 м²
€ 79,963
В татабани, в жилом комплексе Сарберки, продается отремонтированный магазин площадью 133 м2!…
Коммерческая
Vertessomlo, Венгрия
300 м²
€ 107,379
В центре Веретсомлона, в красивой обстановке, мы предлагаем ресторан и пансионат, выставленн…
Офис
Tatabanyai jaras, Венгрия
397 м²
€ 297,006
ВЫДАЮЩАЯСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!!! На центральной части Tatabánya для продажи рядом с Vértes Agora, …
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
455 м²
€ 125,656
Я предлагаю эти три здания, на каком уровне, большие внутренние пространства для покупки. В…
Параметры недвижимости в Tatabanyai jaras, Венгрия
недорогая
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