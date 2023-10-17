Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Татабанья
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Татабанья, Венгрия

коммерческая недвижимость
16
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 140 м²
Kálvin в космическом торговом центре, первый этаж, 140 нм, многоцелевые офисы/магазин продав…
€119,378
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
€357,328
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 83 м²
Расположение: - Он расположен в популярной части Липотварош - Железнодорожный вокзал Ньюгати…
€167,096
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 170 м²
€169,769
Отель с лифтом в Monoszlo, Венгрия
Отель с лифтом
Monoszlo, Венгрия
Площадь 2 437 м²
Этот объект представляет собой виноградники площадью примерно 10 гектаров, на которых выраба…
€5,51 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 215 м²
€225,579
Инвестиционная в Tatabanyai jaras, Венгрия
Инвестиционная
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 450 м²
€115,425
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 322 м²
€655,530
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 504 м²
Его Березовая ратуша в абсолютном центре города, продается или сдается в аренду на уровне, п…
€214,115
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 96 м²
€205,399
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 125 м²
Благодаря своему идеальному расположению и входу на улицу, помещения являются отличным выбор…
€123,368
Коммерческая в Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 23 м²
€43,445
Realting.com
Перейти