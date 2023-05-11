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Коммерческая недвижимость в Татабанья, Венгрия

15 объектов найдено
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 18 м²
€ 18,576
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 19 м²
€ 13,192
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 47 м²
€ 67,036
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 17 м²
€ 16,961
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 77 м²
€ 94,227
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 150 м²
€ 121,149
Инвестиционная в Tatabanyai jaras, Венгрия
Инвестиционная
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 450 м²
€ 120,880
Коммерческая 1 ванная в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Tatabanyai jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
€ 211,607
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€ 115,765
Коммерческая 4 ванных в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая 4 ванных
Tatabanyai jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
€ 174,966
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 175 м²
€ 393,062
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€ 167,653
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 133 м²
€ 80,600
Офис в Tatabanyai jaras, Венгрия
Офис
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 397 м²
€ 299,370
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 455 м²
€ 126,657
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