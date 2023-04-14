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Купить коммерческую недвижимость в Tapolcai jaras, Венгрия

Тапольца
6
20 объектов найдено
Коммерческаяв Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
300 м²
€ 664,418
Коммерческаяв Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
567 м²
€ 1,063,069
Коммерческаяв Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
150 м²
€ 452,056
Коммерческаяв Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
380 м²
€ 1,120,778
Коммерческаяв Кёвагоэрш, Венгрия
Коммерческая
Кёвагоэрш, Венгрия
1 370 м²
€ 930,185
Внутренняя, исключительная возможность, которая охватывает 10 188 квадратных метров. Жилой д…
Коммерческаяв Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
148 м²
€ 265,741
Коммерческаяв Кёвагоэрш, Венгрия
Коммерческая
Кёвагоэрш, Венгрия
155 м²
€ 398,558
Коммерческаяв Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
120 м²
€ 199,060
Коммерческаяв Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
900 м²
€ 664,418
Коммерческаяв Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
1 000 м²
€ 2,139,910
Коммерческаяв Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
900 м²
€ 1,310,695
Инвестиционнаяв Кёвагоэрш, Венгрия
Инвестиционная
Кёвагоэрш, Венгрия
136 м²
€ 748,968
Коммерческаяв Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
55 м²
€ 153,879
Коммерческаяв Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
1 071 м²
€ 504,692
Коммерческаяв Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
664 м²
€ 502,300
Коммерческаяв Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
214 м²
€ 757,437
Коммерческаяв Balatonrendes, Венгрия
Коммерческая
Balatonrendes, Венгрия
700 м²
€ 2,524,789
A Hungarian privately owned grape area of 7,3 hectares with vineyard, cellars, farm building…
Коммерческаяв Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
90 м²
€ 233,609
Коммерческаяв Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
400 м²
€ 274,159
Я предлагаю редкую недвижимость для продажи в Европе, рядом с главным входом Tapolcai Tavasb…
Коммерческаяв Badacsonytoerdemic, Венгрия
Коммерческая
Badacsonytoerdemic, Венгрия
600 м²
€ 274,159
Небольшой гостевой дом в районе Бадани с спа, 7 квартира, отдельный зал, ресторан с горячей кухней!

Параметры недвижимости в Tapolcai jaras, Венгрия

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