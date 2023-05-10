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Коммерческая недвижимость в Szombathelyi jaras, Венгрия

Сомбатхей
5
5 объектов найдено
Коммерческая в Szombathelyi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
Площадь 92 м²
€ 107,419
Коммерческая 1 ванная в Szombathelyi jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 644 м²
€ 1,100,000
Коммерческая в Szombathelyi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
Площадь 400 м²
€ 586,901
Коммерческая в Szombathelyi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
Площадь 188 м²
€ 103,398
Коммерческая в Szombathelyi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
Площадь 97 м²
€ 126,657
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