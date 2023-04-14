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Купить коммерческую недвижимость в Сомбатхей, Венгрия

5 объектов найдено
Коммерческаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
92 м²
€ 113,683
Коммерческая 1 ваннаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 2 644 м²
€ 1,100,000
Коммерческаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
400 м²
€ 583,125
Коммерческаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
188 м²
€ 102,581
downtown, Perint party stores for sale!
Коммерческаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
97 м²
€ 125,656
Rare opportunity! On Szombathely beside Fő tér street side 97 nm shops resumed freshly engin…

Параметры недвижимости в Сомбатхей, Венгрия

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