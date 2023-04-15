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Продажа офисных помещений в Сольнок, Венгрия

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1 объект найдено
Офисв Szolnoki jaras, Венгрия
Офис
Szolnoki jaras, Венгрия
205 м²
€ 96,647
In the downtown of Szolnok, on 417 nm plots, 200 nm ones, from more rooms standing, with a c…

Параметры недвижимости в Сольнок, Венгрия

недорогая
элитное
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