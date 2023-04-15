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Купить коммерческую недвижимость в Сольнок, Венгрия

11 объектов найдено
Коммерческаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
738 м²
€ 519,181
Коммерческаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
178 м²
€ 199,685
Коммерческаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
114 м²
€ 130,195
Коммерческаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
512 м²
€ 476,582
Коммерческаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
1 104 м²
€ 638,992
Коммерческая 1 ваннаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
1 ванных комнат 2 398 м²
€ 700,000
Коммерческая 1 ваннаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
1 ванных комнат 1 905 м²
€ 1,400,000
Коммерческаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
3 800 м²
€ 268,909
Коммерческаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
1 104 м²
€ 443,441
В Szolnok Tallinn városrészében продается обновленная, двухэтажная, бизнес-недвижимость, на …
Офисв Szolnoki jaras, Венгрия
Офис
Szolnoki jaras, Венгрия
205 м²
€ 96,647
In the downtown of Szolnok, on 417 nm plots, 200 nm ones, from more rooms standing, with a c…
Коммерческаяв Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
437 м²
€ 115,522
В Сольноке, недалеко от Баросс-роуд, недалеко от офиса Duna House, в легкодоступном месте, п…

Параметры недвижимости в Сольнок, Венгрия

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