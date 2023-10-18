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Коммерческая недвижимость в Szobi jaras, Венгрия

1 объект найдено
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Veroce, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Veroce, Венгрия
Площадь 124 м²
На поселении, поселяющемся в живописной среде, на берегу Дуная, Верёче, часто продавали его …
€101,499
Realting.com
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