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Коммерческая недвижимость в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

Сигетсентмиклош
6
7 объектов найдено
Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 99 м²
€162,762
Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 320 м²
€286,321
Коммерческая в Дунахарасти, Венгрия
Коммерческая
Дунахарасти, Венгрия
Площадь 55 м²
€78,019
Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 140 м²
€255,715
Коммерческая в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 68 м²
€148,732
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 1 130 м²
Рабочий семейный бизнес в Сигетсентмиклоше. Автомойка, резиновая мастерская и семейный дом 260 кв.м
€488,438
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Сигетсентмиклош, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 390 м²
€186,072
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